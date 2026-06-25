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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperliche Auseinandersetzung an Busbahnhof - Unbekannter Täter entkommt

Mühlhausen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch gegen 20.17 Uhr mehrere Männer an der Burg, nahe einem Busbahnhof, in Streit. Im Zuge dieses attackierte der Unbekannte einen 33-Jährigen und schlug auf ihn ein. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung und zeigte nach Angaben von Zeugen eine verbotene Grußform. Zuvor soll es bereits zu einem weiteren ähnlich gelagerten Sachverhalt gekommen sein, wo der Geschädigte von einer Personengruppe attackiert worden sein soll. Die Schlägerei soll sich gegen 18 Uhr ereignet haben und die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0157996

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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