POL-KLE: Kevelaer - Nach Verkehrsunfall: 72-jähriger Mann erliegt seinen Verletzungen
Kevelaer-Kervenheim (ots)
Am Samstag (4. Juli 2026) kam es gegen 21:20 Uhr im Kreuzungsbereich Schravelner Straße / Schloß-Wissener-Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6308162). Wie der Polizei nun bekannt wurde, ist der 72-jähriger Mann seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes. (pp)
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