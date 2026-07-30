Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Nach Verkehrsunfall: 72-jähriger Mann erliegt seinen Verletzungen

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Samstag (4. Juli 2026) kam es gegen 21:20 Uhr im Kreuzungsbereich Schravelner Straße / Schloß-Wissener-Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6308162). Wie der Polizei nun bekannt wurde, ist der 72-jähriger Mann seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes. (pp)

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