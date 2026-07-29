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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - 1. Folgemeldung nach Verkehrsunfall: Verkehrsteilnehmende Person zieht sich schwere Verletzungen zu

Rees (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) kam es gegen 12:25 Uhr an der Heresbachstraße in Rees zu einem Verkehrsunfall (die Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6323670). Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr die 19-jährige Person aus Weeze, mit einem Pkw (Daihatsu Cuore), die Heresbachstraße in Fahrtrichtung Rees-Meerhoog. Im Bereich einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Person aus Weeze zog sich schwere Verletzungen zu (Lebensgefahr bestand nicht) und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde abgeschleppt, während die Unfallörtlichkeit im Rahmen der Unfallaufnahme bis 14:40 Uhr gesperrt war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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