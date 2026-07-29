POL-KLE: Rees - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Heresbachstraße aktuell gesperrt

Kleve (ots) - Am Dienstag (28. Juli 2026) kam es gegen 10:35 Uhr im Bereich der Bensdorpstraße in Kleve zu einem Alleinunfall. Dabei stürzte ein 33-jähriger Mann aus Kleve, im Rahmen eines Wendevorgangs, mit seinem Fahrrad im Bereich des Fußgängerüberwegs in der Zufahrt zum Kreisverkehr. Durch den Sturz zog ...

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