POL-KLE: Rees - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Heresbachstraße aktuell gesperrt
Rees-Mehr (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Heresbachstraße im Bereich der scharfen Rechtskurve in Richtung Mehrhoog auf Höhe des Campingplatzes aktuell gesperrt. Ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall werden nachberichtet. (cs)
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