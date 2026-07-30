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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Präventions- und Informationsangebot der Kreispolizeibehörde: Möglichkeit zur Codierung von Fahrrädern

Uedem (ots)

Am Donnerstag (6. August 2026) werden Kriminalhauptkommissar Jürgen Lang und Kriminaloberkommissar Michael Weyers in Uedem sein. Die Experten der Kriminalprävention werden von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, im Rahmen des Wochenmarkts, kostenlos und neutral zum Thema "Einbruchschutz" beraten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben außerdem die Gelegenheit, ihr Fahrrad oder Pedelec codieren zu lassen. Für die Registrierung vor Ort wird neben dem zu registrierenden Fahrrad oder Pedelec, auch ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbelegs und der Personalausweis benötigt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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