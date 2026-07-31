Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw auf der Beifahrerseite beschädigt: Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) kam es zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr am Nordwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein grauer Ford Grand C-Max, welcher auf einem Parkplatz abgestellt gewesen war, im Bereich des vorderen Reifen auf der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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