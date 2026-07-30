Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Lichtzeichenanlage durch Lkw beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

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Kerken-Aldekerk (ots)

Am Mittwoch (29. Juli 2026) kam es gegen 00:50 Uhr an der Umhegungsstraße / Rheurdter Straße (B9) in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Lkw am Straßenverkehr teilgenommen hatte, wurde beim Durchfahren eine rund 5 Meter hohe Lichtzeichenanlage beschädigt. Aus Fahrtrichtung Geldern kommend wurde der linke Signalgeber am Überhangmast der Umgehungsstraße beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei die Feuerwehr Kerken hinzugerufen, welche sich um die Entfernung und Sicherung der Lichtzeichenanlage kümmerte. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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