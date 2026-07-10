Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 03.07.2026, 09:00 Uhr bis zum 08.07.2026, gegen 23:00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Alexanderstraße in Zweibrücken. Im Hausflur hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchwühlte die Wohnung. Es wurden unter Anderem zwei hochwertige Uhren entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

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