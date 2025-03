Emmerich am Rhein (ots) - Am Donnerstag (27. März 2025) gegen 16:39 Uhr wurde ein 50-jähriger Radfahrer in Emmerich schwer verletzt. An der Einmündung des Grollscher Weg in die `s-Heerenberger Straße hielt der 29-jährige Fahrer eines VW Tiguan aus Emmerich nicht an der dortigen Haltlinie und dem STOP-Zeichen ...

