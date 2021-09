Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Kervenheim - Linksabbieger kollidiert mit Gegenverkehr

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Auf der Schloss-Wissener-Straße kam es am Samstag gegen 13:05 Uhr auf Höhe der Auffahrt zur A57 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 26-jähriger Mann aus Dorsten befuhr mit seinem Peugeot die Schloss-Wissener-Straße in Fahrtrichtung Uedem. Der 26-Jährige beabsichtigte nach links in die Anschlussstelle der A57 in Fahrtrichtung Köln abzubiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden BMW eines 59-Jährigen Mannes aus Uedem, der mit seinem 61-jährigen Beifahrer in Richtung Kervenheim unterwegs war.

Der Unfallverursacher, sowie der Fahrer des BMW wurden bei dem Verkehrsunfall leicht, der 61-jährige Beifahrer schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell