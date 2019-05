Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Internetbetrug

Anruf eines falschen Microsoft Mitarbeiters

Uedem (ots)

Am Donnerstag (16. Mai 2019) bekam ein 56-jähriger Mann aus Uedem einen Anruf von einem angeblichen Microsoft Mitarbeiter. Der Mann behauptete, dass sich Hacker auf dem Computer des 56-Jährigen eingenistet hätten. Der Betrüger verlangte Zugang zum Rechner und seine IBAN-Nummer. Dies erfüllte der 56-Jährige. Anschließend forderte der Anrufer einen Geldbetrag in Form von Gutscheinkarten. Der 56-Jährige kaufte die Karten online und gab die Seriennummern telefonisch an den Betrüger weiter. Als der Täter noch mehr Geld verlangte, erstattete der 56-Jährige Anzeige. Der Betrüger hatte bereits ein PayPal-Konto auf den Namen des Opfers eingerichtet, Beträge wurden dort nicht abgebucht.

Die Polizei rät:

-Werden Sie von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, legen Sie sofort auf!

-Geben Sie keine persönlichen Daten, wie ihre Bankverbindung, am Telefon weiter!

-Kaufen Sie keine Gutscheinkarten, deren Nummern Sie dann an Unbekannte weitergeben! (ME)

