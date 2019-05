Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

2-jähriges Mädchen bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Samstag (18. Mai 2019) gegen 11.50 Uhr fuhr ein 2-jähriges Mädchen aus Kevelaer in Begleitung ihres Vaters mit einem Laufrad auf dem Gehweg der Marienstraße in Richtung Basilikastraße. Das Mädchen hielt an der Bonifatiusstraße an, um auf ihren Vater zu warten. In diesem Moment rollte ein 85-jähriger Mann aus Weeze in einem Mercedes E-Klasse aus der Bonifatiusstraße und erfasste die 2-Jährige. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Der Vater brachte die 2-Jährige zum nahegelegenen Krankenhaus. Das Mädchen wurde von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt. Es besteht Lebensgefahr. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Mercedes und das Laufrad wurden sichergestellt. Der kreuzende Gehweg der Marienstraße hat an der Einmündung Bonifatiusstraße einen abgesenkten Bordstein. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell