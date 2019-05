Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Kindergarten

Mehrere Türen aufgehebelt

Kalkar-Wissel (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag (17. Mai 2019), 6.20 Uhr, kletterten unbekannte Täter am Nejwittweg über einen Zaun auf das Gelände eines Kindergartens. Sie hebelten eine Tür auf und drangen in das Gebäude ein. Dort hebelten die Täter zwei weitere Türen auf. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

