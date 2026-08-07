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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrugsdelikt - Polizei sucht Tatverdächtige

Warburg (ots)

Nach einem Betrugsdelikt zum Nachteil eines 74-jährigen Mannes aus Warburg fahndet die Polizei Höxter mit Fotos nach bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Täter gaben sich im März gegenüber dem Senior als Mitarbeiter seiner Bank aus und täuschten vor, dass seine Bankkarte aus Sicherheitsgründen benötigt werde. Sie forderten den 74-Jährigen auf, seine Bankkarte einschließlich der dazugehörigen PIN auszuhändigen. Der Mann kam dieser Aufforderung nach. Im Anschluss hoben die unbekannten Täter einen Geldbetrag im vierstelligen Bereich vom Konto des Geschädigten ab. Dabei betraten Sie Bankfilialen in Warburg und in Bielefeld. Die Staatsanwaltschaft Paderborn regte eine Öffentlichkeitsfahndung an. Die Fotos der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: polizei.nrw/fahndung/212296 Die Polizei Höxter bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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