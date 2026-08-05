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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochsitz abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Montagabend, 3. August, geriet in einem Waldstück zwischen Warburg-Germete und der Autobahn 44 ein Hochsitz in Brand. Gegen 20.55 Uhr ging die Meldung über das Feuer bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte, dass die Flammen auf den angrenzenden Waldbereich übergriffen. Der Hochsitz wurde jedoch vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Brandgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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