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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit fahrlässiger Körperverletzung (0154373/2026)

Greiz (ots)

Weida-Steinsdorf. Eine 58-jährige Motorradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (21.06.2026) während der Mittagstunden leicht verletzt.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bog aus einer Einmündung auf die Straße Gräfenbrück ein und missachtete dabei die Vorfahrt der Motorradfahrerin. Es kam zur Kollision.

Die Motorradfahrerin wurde verletzt und medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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