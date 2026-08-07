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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:23 Uhr kam es auf einem Hofgrundstück in Marsberg-Erlinghausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf dem Grundstück befand sich ein Gespann - bestehend aus einem Traktor und einem Wasserwagen. Der Traktor war unbesetzt, als er samt Wasserwagen aus bislang ungeklärter Ursache zu rollen begann. Ein 76-jähriger Mann aus Erlinghausen befand sich in unmittelbarer Nähe und wurde von dem Traktor erfasst. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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