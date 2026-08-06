Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baustellenmitarbeiter zweimal von einem Auto angefahren

Schmallenberg (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026, um 13:30 Uhr, kam es zu einem Vorfall in einer Baustelle auf der K18 zwischen Inderlenne und Nordenau in Schmallenberg. Ein älterer Mann befuhr mit seinem weißen BMW die Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt liefen dort andauernde Bauarbeiten. Der Mann beschwerte sich lautstark bei den Mitarbeitern der Baustelle, dass er diese nicht passieren konnte. Die Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass ein Passieren aufgrund der laufenden Bauarbeiten nicht möglich war und forderten ihn auf, die Baustelle wieder zu verlassen. Der ältere Mann war damit nicht einverstanden und weigerte sich zunächst. Ein 25-jähriger Bauarbeiter aus Schmallenberg fertigte anschließend ein Foto seines Kennzeichens. In der Folge setzte der Mann zurück und fuhr ihn leicht an. Diesen Vorgang wiederholte er daraufhin und entfernte sich von der Baustelle. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Tatverdacht richtet sich gegen ein 83-jährigen Mann aus Bochum. Gegen ihn wurden unter anderem Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

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