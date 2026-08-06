Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vermisste Seniorin nach umfangreicher Suche in Freienohl gefunden

Meschede (ots)

Eine seit Montagnachmittag (3. August) vermisste 81-jährige Frau ist am Dienstagmorgen in einem unwegsamen Waldgebiet bei Freienohl gefunden worden. Sie war leicht verletzt und dehydriert, ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Seniorin hatte ihre Wohnanschrift gegen 13 Uhr zu Fuß verlassen. Als ihr Fernbleiben am Nachmittag bemerkt wurde, verständigten Angehörige die Polizei. Aufgrund ihres Alters und einer beginnenden Demenzerkrankung konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befand.

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Zahlreiche Einsatzkräfte aus verschiedenen Dienststellen und Direktionen überprüften mögliche Aufenthaltsorte und durchsuchten festgelegte Fahndungsräume. Dabei kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer zum Einsatz. Wegen eines aufziehenden Gewitters musste die Suche aus der Luft zwischenzeitlich abgebrochen werden. Die Maßnahmen am Boden wurden während der Nacht fortgesetzt und durch eine Drohne des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt.

Am Dienstagmorgen verstärkte die Polizei die Suche nochmals deutlich. Neben Kräften des Regeldienstes wurden Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie eine Reiterstaffel angefordert. Die örtliche Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz unterstützten die Maßnahmen u.a. mit Drohnenpiloten.

Im Verlauf der Suche entdeckten Polizeikräfte die Vermisste schließlich in einem schwer zugänglichen Waldstück. Die 81-Jährige lag im Unterholz und konnte sich nach eigenen Angaben nicht mehr ohne fremde Hilfe aus einer Böschung befreien. Nach der Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Angehörigen wurden über das glückliche Ende der Suche informiert.

"Die eingesetzten Kräfte haben über viele Stunden mit großer Ausdauer, hoher Professionalität und einem klaren gemeinsamen Ziel gearbeitet. Die Suchräume wurden fortlaufend bewertet, neue Erkenntnisse unmittelbar umgesetzt und die Maßnahmen konsequent angepasst. Dieses entschlossene und koordinierte Vorgehen hat entscheidend dazu beigetragen, die Vermisste rechtzeitig zu finden", erklärt Polizeiführer Martin Kösling.

"Polizeikräfte unterschiedlicher Bereiche, die Feuerwehr sowie das Deutsche Rotes Kreuz haben in diesem Fall eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet", betont Kriminalrat Deniz Özkan, Leiter der Direktion Kriminalität. "Dies verdeutlicht einmal mehr die Leistungsfähigkeit der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit und zeigt, was wir in schwierigen Situationen für unsere Bürgerinnen und Bürger erreichen können."

Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Einsatz- und Unterstützungskräften. Ihr beharrlicher und professioneller Einsatz hat dazu geführt, dass die Seniorin aus ihrer hilflosen Lage gerettet und möglicherweise Schlimmeres verhindert werden konnte.

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