Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall eines 77-jährigen Fahrradfahrers in Alt-Arnsberg. Hierzu wurde folgendes berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6325592

Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise. Entsprechend werden Zeugen gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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