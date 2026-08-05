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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 00:00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall eines 77-jährigen Fahrradfahrers in Alt-Arnsberg. Hierzu wurde folgendes berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6325592

Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise. Entsprechend werden Zeugen gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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