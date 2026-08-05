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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruch in Medebach

Medebach (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, im Zeitraum von 10:50- 11:00 Uhr kam es in der Soester Straße in Medebach zu einem Einbruch in eine Wohnung im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt. Die Wohnungsinhaberin befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Badezimmer und nahm die durch den Einbruch verursachten Geräusche wahr. Als die Frau das Badezimmer verließ, konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-9020-3611 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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