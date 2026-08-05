Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Niedereimer

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.07.2026 um 14:00 Uhr bis zum 04.08.2026 um 08:00 Uhr kam es in der Straße Niedereimerfeld in Arnsberg-Niedereimer zu einem Einbruch in ein Musterhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg untere der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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