Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, um 06:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hüserstraße in Alt-Arnsberg. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, sich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Die Eigentümerin des Hauses stellte dies im Nachgang über eine Überwachungskamera fest. Darauf ist zu erkennen, dass der oder die Täter die Kamera vor der Tatausführung augenscheinlich abhingen und auf den Boden legten. An dem Einbruchsversuch scheiterten sie jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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