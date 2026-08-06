Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Winterberg

Winterberg (ots)

Im Zeitraum vom 04.08.2026 um 21:00 Uhr bis zum 05.08.2026 um 03:00 Uhr kam es in der Hagenstraße in Winterberg zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt du dem Objekt. Der oder die Täter hielten sich augenscheinlich nur im Verkaufsraum der Bäckerei auf. Von dort aus flüchteten sie mit ihrer Beute über einen Nebeneingang in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-9020-3611 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell