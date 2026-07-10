Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Fahrzeugtransporter aus dem Verkehr gezogen

Zu viele Mängel hatte ein Fahrzeuggespann am Donnerstag bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Die Polizei sah den 3,5 Tonner Fahrzeugtransporter zwischen Boll und Gruibingen fahren und stoppte das Gespann. Schon bei der optischen Kontrolle konnten gravierende Mängel entdeckt werden. Das Gespann wurde daraufhin einem Gutachter vorgeführt. Der stufte das Zugfahrzeug und den Anhänger als verkehrsunsicher ein. Am Fahrzeug waren u.a. der Rahmen gebrochen. Der Motor verlor viel Öl und Bremsbeläge waren verschlissen. Auch der Rahmen des Anhängers war gerissen und die Bremsanlage größtenteils ohne Funktion. Das Gespann wurde im Anschluss aus dem Verkehr gezogen. Der rumänische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro sofort bezahlen.

+++++++ 1316253

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell