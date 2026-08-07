Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 78-jähriger Rennradfahrer bei Alleinunfall zwischen Jagdhaus und Fleckenberg schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Jagdhauser Straße wurde am Donnerstag, 6. August 2026, ein 78-jähriger Rennradfahrer aus Dänemark schwer verletzt.

Der Mann war gegen 12:15 Uhr gemeinsam mit weiteren Rennradfahrern von Jagdhaus in Richtung Fleckenberg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen platzte in einer langgezogenen Rechtskurve der Vorderreifen seines Fahrrads. Der 78-Jährige geriet zunächst auf den angrenzenden Grünstreifen und verlor beim Zurückfahren auf die Fahrbahn die Kontrolle über sein Rennrad. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Der Rettungsdienst versorgte den Dänen an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Während der Unfallaufnahme war die Jagdhauser Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

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