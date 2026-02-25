Hauptzollamt Koblenz

HZA-KO: Hauptzollamt Koblenz - Jahresbilanz 2025 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Koblenz blickt auf ein arbeitsintensives Jahr 2025 zurück. An den Standorten Koblenz, Mainz und Trier setzten die Beschäftigten des Zolls auch im vergangenen Jahr ein deutliches Zeichen im Kampf gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug.

Im Jahr 2025 führte die FKS des Hauptzollamts Koblenz insgesamt 851 Arbeitgeberprüfungen durch. Im Zuge dieser Kontrollen wurden 10.656 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen überprüft. Die FKS führt ihre Prüfungen sowohl als verdachtsunabhängige Spontanprüfungen als auch als Initiativprüfungen auf Grundlage eigener Risikoeinschätzungen, insbesondere in besonders betroffenen Branchen, sowie als hinweisbezogene Prüfmaßnahmen durch. An die Befragungen vor Ort schließen sich häufig umfangreiche Geschäftsunterlagenprüfungen und komplexe Ermittlungen an.

Im Berichtsjahr leitete die FKS des Hauptzollamts Koblenz 2.987 Strafverfahren ein. Zudem wurden 2.766 Strafverfahren abgeschlossen. Parallel dazu wurden 1.969 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 1.926 Ordnungswidrigkeitenverfahren erledigt.

Die Ergebnisse der Ermittlungsarbeit zeigen sich auch in den verhängten Sanktionen. Die Gerichte verhängten Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1.175.479 Euro. Darüber hinaus wurden Freiheitsstrafen von insgesamt 481 Monaten ausgesprochen, was rund 40 Jahren entspricht. Zusätzlich ergaben sich Verwarnungs-, Bußgeld-, Einziehungs- und Verfallbeträge in Höhe von 569.366 Euro.

Ein besonderer Schwerpunkt der FKS bleibt die Einhaltung der Mindestarbeitsbedingungen. Im Jahr 2025 leitete die FKS des Hauptzollamts Koblenz 59 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Mindestlohnverstößen ein und schloss 56 entsprechende Verfahren ab.

Mit ihrem konsequenten Vorgehen leistet die FKS des Hauptzollamts Koblenz einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Sozialsysteme, zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen und zur Stärkung der ehrlichen Unternehmen in der Region.

Zusatzinformationen:

Die Jahresergebnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, im Einzelnen nach Branchen, Bundesländern, Hauptzollämtern und Tatbeständen aufgeschlüsselt, finden Sie auf www.zoll.de unter folgendem Link https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Bekaempfung-der-Schwarzarbeit-und-illegalen-Beschaeftigung/Statistikveroeffentlichung/statistikveroeffentlichung_node.html

Original-Content von: Hauptzollamt Koblenz, übermittelt durch news aktuell