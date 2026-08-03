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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht nach Kollision zwischen LKW und Traktor

Schmallenberg (ots)

Am 01.08.2026 gegen 13:05 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der L640 zwischen Winterberg und Westfeld. Im Begegnungsverkehr kollidierten ein LKW und ein Traktorgespann. Laut Zeugenaussagen fuhr der LKW bereits möglichst weit rechts, eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden. Der linke Außenspiegel des LKW wurde beschädigt. Der Fahrer des LKW hatte das Fenster geöffnet und wurde durch Splitterteile des Spiegels leicht verletzt. Weitere Splitterteile des Spiegels landeten auf der Motorhaube eines PKW, der hinter dem Traktor fuhr. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt zunächst fort. Ein Zeuge folgte dem Traktor und wies den Fahrer auf den Verkehrsunfall hin. Daraufhin begab sich der Fahrer des Traktors umgehend zurück zur Unfallstelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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