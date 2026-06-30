Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit aufgemotzten Fahrrad unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Schmalkalden (ots)

Am 29.06.26 gegen 14:30 Uhr erschien 35-jähriger Schmalkalder zu einem Vernehmungstermin bei der Polizeistation Schmalkalden. Hierzu nutzt er ein Fahrrad, an welches er einen Elektromotor nachgerüstet hatte. Eine Überprüfung des Gefährts ergab, dass es nun eine deutlich höhere Geschwindigkeit als zulässig erreicht. Eine nötige Haftpflichtversicherung konnte er nicht nachweisen, dafür fiel ein Drogenvortest positiv aus, was eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und weitere Vernehmungstermine bei der Polizei zur Folge hatte.

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