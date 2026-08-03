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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Arnsberg (ots)

Am 31.07.2026 gegen 23:20 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rumbecker Holz in Arnsberg. Die Bewohner stellten per Videoüberwachung fest, dass sich zwei maskierte Personen auf ihrem Grundstück befinden. Bei Eintreffen der Polizei konnte zuerst keine Feststellung gemacht werden, woraufhin die Umgebung nach den bislang unbekannten Tatverdächtigen abgesucht wurde. Als die Polizei zum Objekt zurückkehrte, um Kontakt zu den Zeugen aufzunehmen, konnten zwei rennende männliche Personen auf dem Gehweg festgestellt werden. Nach einer fußläufigen Verfolgung flüchteten die unbekannten Tatverdächtigen in ein angrenzendes Waldstück.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - Männlich - Schätzungsweise zwischen 25 - 40 Jahre alt - Dunkler Trainingsanzug - Sportschuhe - Mundschutzmaske - Handschuhe - Kappe

Person 2:

   -	Männlich -	Schätzungsweise zwischen 25 - 40 Jahre alt -	Dunkler 
Trainingsanzug mit Kapuzenoberteil -	Sportschuhe -	Mundschutzmaske -	
Handschuhe -	Kurze Haare

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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