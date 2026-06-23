Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher steigt durch geöffnetes Fenster in Wohnung

Kyffhäuserkreis/Sömmerda (ots)

Montagabend (22.06.2026) kam es im Kyffhäuserkreis zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Gegen 23:00 Uhr stieg ein 28-jähriger Mann durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in die Wohnung eines 66-Jährigen im Ortsteil Heldrungen ein. Als der Mieter den Eindringling bemerkte und ansprach, flüchtete dieser wieder durch das Fenster. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Sömmerda stellte den bereits polizeibekannten Mann noch während der Anfahrt zum Tatort fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. (DS)

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