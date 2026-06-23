Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuber verlieren Beute auf der Flucht

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt hatten es zwei Räuber Montagabend (22.06.2026) auf die Handtasche einer 65-Jährigen abgesehen. Gegen 17:30 Uhr war die Frau in der Neuwerkstraße unterwegs gewesen, als sie von zwei Männern angegriffen wurde. Die etwa 20 bis 25 Jahre alten Täter drückten die 65-Jährige gegen eine Tür und entwendeten aus ihrer Handtasche eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Anschließend flüchteten sie und verloren die Geldbörse wenig später auf dem Gehweg. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. (SO)

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