POL-OF: Festnahme von mutmaßlichen Wohnungseinbrecherinnen: Duo kam in JVA
Seligenstadt (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(me) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei ermitteln seit Freitagnachmittag wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen zwei Verdächtige, die noch am Tatort in Seligenstadt festgenommen wurden.
Gegen 14.20 Uhr sollen sich die 26-Jährige und ihre junge Komplizin widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steinheimer Straße (90er-Hausnummern) verschafft haben, ehe die Polizei sie nach dem Verlassen des Hauses vorläufig festnahm. Bei ihnen fanden die Ordnungshüter neben augenscheinlichem Einbruchswerkzeug auch mutmaßliches Diebesgut auf und stellten dieses sicher.
Das Duo musste unter anderem zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Dienststelle und wurde am Folgetag (18. Juli) einer Haftrichterin beim Amtsgericht in Offenbach vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Diese wurden noch am gleichen Tag der Justiz zugeführt.
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