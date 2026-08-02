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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 28.07.2026, 14:30 Uhr bis 01.08.2026, 09:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienwohnhaus in der Straße Lange Wende in Arnsberg-Neheim. Die unbekannten Täter durchwühlten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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