Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Arnsberg (ots)
Am 01.08.2026, gegen 00:00 Uhr, stürzte ein 77jähriger Fahrradfahrer im Bereich des Ginsterwegs aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer.
Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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