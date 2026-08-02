Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Am 01.08.2026, gegen 00:00 Uhr, stürzte ein 77jähriger Fahrradfahrer im Bereich des Ginsterwegs aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer.

Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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