POL-HSK: 15-Jähriger stürzt im Bikepark Gellinghausen

Arnsberg (ots) - Am 31.07.2026 gegen 23:20 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rumbecker Holz in Arnsberg. Die Bewohner stellten per Videoüberwachung fest, dass sich zwei maskierte Personen auf ihrem Grundstück befinden. Bei Eintreffen der Polizei konnte zuerst keine Feststellung gemacht werden, woraufhin die Umgebung nach den bislang unbekannten Tatverdächtigen abgesucht ...

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