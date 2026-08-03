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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 15-Jähriger stürzt im Bikepark Gellinghausen

Schmallenberg (ots)

Am 02.08.2026 um 14:45 Uhr stürzte ein 15-Jähriger im Green Hill Bikepark in Schmallenberg-Gellinghausen, als er die Groomer Strecke befuhr. Der Jugendliche beabsichtigte, über eine Sprungrampe zu fahren und kam dabei über den Lenker seines Mountainbikes zu Fall. Er verletzte sich das Handgelenk schwer und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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