Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze am Wochenende

Bild-Infos

Download

Sonsbeck (ots)

Samstag, 11.07.2026, 18:40 Uhr, Einsatz 042/2026 und Sonntag, 12.07.2026, 11:52 Uhr, Einsatz 043/2026 - Zwei Einsätze hatte die Feuerwehr Sonsbeck am Wochenende abzuarbeiten: Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und an einer Landstraße war die Vegetation am Straßenrand in Brand geraten.

Am Samstagabend um 18:40 Uhr wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb sowie die Polizei mit dem Meldebild "BMA3" zu einem Industriebetrieb an der Raiffeisenstraße gerufen. Wegen eines technischen Defekts war es dort zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung gekommen, welche durch die automatische Brandmeldeanlage bestimmungsgemäß detektiert worden war.

Der betroffene Bereich wurde durch die Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert und die Anlage stromlos geschaltet. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben. Der Einsatz von 26 Einsatzkräften dauerte bis 19:15 Uhr.

Am Sonntagmittag um 11:52 Uhr wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Meldebild "B2 Grasbrand" zur Hammerstraße gerufen. Dort war aus unbekannter Ursache an zwei Stellen im Abstand von wenigen hundert Metern die Vegetation am Straßenrand in Brand geraten. Die beiden Brandstellen waren in kurzer Zeit gelöscht. Im Einsatz waren 17 Kräfte der Einheit Sonsbeck bis 12:33 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell