Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Sundern Hachen (ots)

Freitag, den 10.07.2026, gegen 20:50 Uhr

Zum o.a. Zeitpunkt meldete ein Zeuge zwei Fahrzeuge welche mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Ortsdurchfahrt in Hachen in Richtung Hüsten befuhren. Für den Zeugen ergab sich der Eindruck eines Kraftfahrzeugrennens. Im weiteren Verlauf der Strecke konnte der Zeuge eines der Fahrzeuge verunfallt im Graben stehen sehen. Die hinzugezogene Polizei konnte keinen Fahrer an der Unfallstelle ausfindig machen. Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien der flüchtige Fahrer an der Unfallstelle und gab an, von einem anderen Fahrzeug ausgebremst worden zu sein und dadurch die Kontrolle über seinen PKW verloren zu haben. Es konnte festgestellt werden, dass der 50jährige Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Werth.

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