Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vollbrand eines Autos - Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2026, kam es im Zeitraum von 01:00- 01:40 Uhr zu einem Vollbrand eines Autos. Dieses stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Hilsmannring in Arnsberg-Neheim am Fahrbahnrand geparkt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gingen bereits einige Hinweise ein. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen sowie Behältnissen in Tatortnähe geben können, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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