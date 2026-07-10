Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Bestwig (ots)

Am gestrigen Morgen um 09:00 Uhr kam es auf der K44 in Bestwig zwischen den Ortsteilen Berlar und Nierbachtal zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Frau aus Bestwig befuhr die Straße aus Berlar kommend in Fahrtrichtung Nierbachtal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto im Bereich einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben ab. Darin befand sich ein Rahmendurchlass, womit das Auto kollidierte. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach. Die 39-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Weiterhin befand sich ein 6-jähriges Mädchen in dem Auto, welches ebenfalls leicht verletzt wurde. Rettungswagen brachten die beiden Insassen jeweils in ein örtliches Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei der 39-jährigen Frau Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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