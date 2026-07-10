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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

In der Recklinghauser Straße in Sundern kam es zwischen dem 08.07.2026 19:00 Uhr und dem 09.07.2026 07:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Geschenkladen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Objekt und durchsuchten die Büroräumlichkeiten des Gebäudes. Die Täter entwendeten Schlüssel und weitere Wertgegenstände.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 zu melden.

Winterberg

Im Zeitraum vom 04.07.2026 10:00 Uhr bis zum 09.07.2026 21:50 Uhr kam es in der Sorpestraße in Winterberg-Siedlinghausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein Zeuge bemerkte eine offenstehende Kellertür. Sowohl an der Keller- als auch an der Hauseingangstür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 zu melden.

Schmallenberg

Zwischen dem 08.07.2026 13:00 Uhr und dem 09.07.2026 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Schule in der Straße Zur Dorfmitte einzubrechen. Ein Zeuge stellte Beschädigungen an einer Tür fest. Neben den Hebelmarken an der Tür wurde auch eine Fensterfront beschädigt. Weitere Hinweise auf einen Einbruch liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 0291/9020-3811 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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