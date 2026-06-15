Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Winterberg-Niedersfeld

Winterberg (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, um 14:00 Uhr, kam es in einem Waldstück zwischen Niedersfeld und Willingen in der Nähe der "Hochheide" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Recklinghausen befuhr mit seinem Fahrrad einen dortigen Waldweg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und fiel auf den Kopf. Dabei verlor der Mann zwischenzeitig das Bewusstsein. Sein getragener Schutzhelm wurde dadurch zerstört - verhinderte nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch Schlimmeres. Ein Rettungswagen brachte den Mann schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei weist auf folgendes hin:

Wer einen Fahrradhelm trägt, übernimmt Verantwortung für die eigene Sicherheit. Ein Helm ersetzt zwar nicht die notwendige Vorsicht im Straßenverkehr, bietet aber einen wichtigen zusätzlichen Schutz und rettet Leben. Das konsequente Tragen eines Fahrradhelms ist ein großer Baustein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

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