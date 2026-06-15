Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall, flüchtet und leistet gegenüber Polizisten Widerstand

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 17:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hellefelder Straße in Alt-Arnsberg. Mehrere Zeugen beobachteten, wie ein weißes Auto die Hellefelder Straße in Fahrtrichtung des Brückencenters befuhr. Hierbei touchierte der zunächst unbekannte Fahrer den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos und flüchtete vom Unfallort. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein 48-jähriger Mann aus Arnsberg als Fahrer des weißen Autos identifiziert werden. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Ihm wurde eröffnet, dass er zwecks der Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Arnsberg verbracht werde. Der Mann weigerte sich jedoch gegen die polizeilichen Maßnahmen. In der Folge kam es zu Widerstandhandlungen gegenüber den eingesetzten Polizisten. Diese Handlungen konnten die Polizisten überwinden und den Mann anschließend zur Polizeiwache bringen. Sie entließen den 48-jährigen Arnsberger im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen von der Wache. Gegen den Mann wird nun aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung, einer Verkehrsunfallflucht sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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