PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter Rollerfahrer verletzt sich nach Sturz und flüchtet vom Unfallort

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend um 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Meschede-Eversberg. Ein unbekannter Rollerfahrer befuhr einen Fuß- und Radweg mit einem Motoroller in der Nähe der Straße Burghagenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Fahrer in ein angrenzendes Gebüsch. Dort fand ihn eine Zeugin und bot entsprechende Hilfe an. Der unbekannte Mann wies blutende Hände auf. Er bestand darauf, nicht die Polizei zu informieren und flüchtete wenige Minuten später mit seinem Roller vom Unfallort. Dabei konnte die Zeugin erkennen, dass an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Darüber hinaus wurde das Gebüsch durch den Sturz beschädigt.

Der flüchtige Rollerfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 20 Jahre alt
   -	Schwarz/ beiges Oberteil
   -	Schwarze Jogginghose
   -	Weiß/ schwarze Crocs-Schuhe

Die eingesetzten Polizisten leiteten gegen den jungen Mann Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:05

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026, um 18:04 Uhr, kam es in der Straße Im Ohl in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer aus Neheim im Alter von 73 und 38 Jahren trafen dort aufeinander. Nach Angaben des 38-Jährigen soll ihn der 73-Jährige mit einem Spatenstiehl geschlagen haben. Der 73-Jähirge gibt an, dass der jüngere Mann ihn zuvor mit Steinen beworfen haben soll. Die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:01

    POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026, um 15:48 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Marsberg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter passierte mit seiner Einkaufstasche und darin befindlicher Ware den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Ladendieb auf den Parkplatz und forderte ihn auf, wieder zurück in den Markt zu kommen. Der ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 08:26

    POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Brilon (ots) - Am Samstag, den 13.06.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 19:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Derkere Mauer in Brilon. Die Eingangstür wies Beschädigungen auf Höhe des Türschlosses, sowie in einem oberhalb eingesetzten Fenstereinsatz auf. Außerdem konnten augenscheinlich Blutanhaftungen unterhalb des Fenstereinsatzes sowie im unteren Bereich der Eingangstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren