Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter Rollerfahrer verletzt sich nach Sturz und flüchtet vom Unfallort

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend um 18:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Meschede-Eversberg. Ein unbekannter Rollerfahrer befuhr einen Fuß- und Radweg mit einem Motoroller in der Nähe der Straße Burghagenweg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Fahrer in ein angrenzendes Gebüsch. Dort fand ihn eine Zeugin und bot entsprechende Hilfe an. Der unbekannte Mann wies blutende Hände auf. Er bestand darauf, nicht die Polizei zu informieren und flüchtete wenige Minuten später mit seinem Roller vom Unfallort. Dabei konnte die Zeugin erkennen, dass an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Darüber hinaus wurde das Gebüsch durch den Sturz beschädigt.

Der flüchtige Rollerfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 20 Jahre alt

- Schwarz/ beiges Oberteil

- Schwarze Jogginghose

- Weiß/ schwarze Crocs-Schuhe

Die eingesetzten Polizisten leiteten gegen den jungen Mann Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell