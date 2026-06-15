PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, um 18:04 Uhr, kam es in der Straße Im Ohl in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer aus Neheim im Alter von 73 und 38 Jahren trafen dort aufeinander. Nach Angaben des 38-Jährigen soll ihn der 73-Jährige mit einem Spatenstiehl geschlagen haben. Der 73-Jähirge gibt an, dass der jüngere Mann ihn zuvor mit Steinen beworfen haben soll. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 38-jährige Neheimer wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:01

    POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Marsberg

    Marsberg (ots) - Am Freitag, den 12.06.2026, um 15:48 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Marsberg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter passierte mit seiner Einkaufstasche und darin befindlicher Ware den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Ladendieb auf den Parkplatz und forderte ihn auf, wieder zurück in den Markt zu kommen. Der ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 08:26

    POL-HSK: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Brilon (ots) - Am Samstag, den 13.06.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 19:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Derkere Mauer in Brilon. Die Eingangstür wies Beschädigungen auf Höhe des Türschlosses, sowie in einem oberhalb eingesetzten Fenstereinsatz auf. Außerdem konnten augenscheinlich Blutanhaftungen unterhalb des Fenstereinsatzes sowie im unteren Bereich der Eingangstür ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 08:18

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Im Zeitraum vom 07.06. 12:00 Uhr bis zum 14.06. 12:00 Uhr kam es in der Bruchhausener Straße in Arnsberg-Bruchhausen zu einem versuchten Einbruch. Der Melder stellte Hebelspuren unterhalb der Schließvorrichtung der Eingangstür des Zweifamilienhauses fest. Weitere Spuren konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter 02932 / 90203211 zu melden. Marsberg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren