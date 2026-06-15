Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

Arnsberg (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, um 18:04 Uhr, kam es in der Straße Im Ohl in Arnsberg-Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer aus Neheim im Alter von 73 und 38 Jahren trafen dort aufeinander. Nach Angaben des 38-Jährigen soll ihn der 73-Jährige mit einem Spatenstiehl geschlagen haben. Der 73-Jähirge gibt an, dass der jüngere Mann ihn zuvor mit Steinen beworfen haben soll. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 38-jährige Neheimer wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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