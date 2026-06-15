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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl in Marsberg

Marsberg (ots)

Am Freitag, den 12.06.2026, um 15:48 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Marsberg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter passierte mit seiner Einkaufstasche und darin befindlicher Ware den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Ladendieb auf den Parkplatz und forderte ihn auf, wieder zurück in den Markt zu kommen. Der Beschuldige weigerte sich, woraufhin die Mitarbeiterin die Einkaufstasche mit der entwendeten Ware griff. Der unbekannte Täter zog gewaltsam an der Tasche, sodass der Tragehenkel riss. Ohne Diebesgut flüchtete der Mann daraufhin in Richtung des Bahnhofs. Er kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 50 Jahre alt
   -	Südosteuropäisches Erscheinungsbild
   -	Korpulent
   -	Beige Jacke
   -	Schwarze Hose

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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