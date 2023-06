POL-HSK: Mountainbiker nach Sturz schwer verletzt

Sundern (ots) - Am Samstag verunglückte ein 65jähriger Radfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Sunderner befuhr gegen 11:50 Uhr einen Radweg in Richtung Sorpesee und kam in einer Kurve zu Fall. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Der Verletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Michael Schemme ...

