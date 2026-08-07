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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Drogenvortest positiv

Enger (ots)

(um) Im Rahmen der Verkehrskontrollen der Polizei Herford an der Spenger Straße in Westerenger fiel den Beamten ein 24-Jähriger auf. Der "Junge Fahrer" war unterwegs, ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt anzulegen. In der Kontrollstelle bemerkten die Beamtinnen und Beamten Unsicherheiten im Verhalten des Fahrers. Ein durchgeführter sog. SecureTec-Test zeigte den Verdacht auf Drogenkonsum an. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme von Blut durch einen Arzt zur Feststellung der Fahrtauglichkeit an. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass in solchen Verdachtsfällen regelmäßig die Weiterfahrt untersagt wird. Zudem kann der Führerschein sichergestellt werden. Es kommen erhebliche Kosten auf den Verkehrsteilnehmer zu. Autofahren und Alkohol- bzw. Drogenkonsum passen nicht zusammen. Je nach Wert der Proben bleibt das Autofahren für längere Zeit verboten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Im Kreisgebiet muss zudem immer wieder und unangekündigt mit Drogenkontrollen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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