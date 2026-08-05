POL-HF: Diebstahl - Zeitungen an Ablageort gestohlen
Bünde (ots)
(um) Im Bereich der Bushaltestelle an der Ahler Straße, Ecke Kirchstraße, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Zeitungen. Die Blätter liegen dort zur Verteilung in der letzten Nacht für die morgendlichen Zusteller bereit. Der Schaden wird mit etwa 60.- Euro angegeben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell