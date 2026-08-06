Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - PKW entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit durch Bünder Innenstadt

Bünde (ots)

(um) In der letzten Nacht (06.08.) bemerkte eine Funkstreife einen verdächtigen PKW an der Blankener Straße. Der VW Golf sollte daraufhin durch die Polizei kontrolliert werden. Die Beamten forderten den Fahrer mit Anhaltezeichen und Blaulicht zum Ranfahren auf. Der, wie sich später rausstellte, mit zwei Männern besetzte PKW entfernte sich daraufhin durch die Bahnhofstraße in verschiedene Straßen der Bünder Innenstadt. An der Südlenger Straße kollidierte der PKW beim Abbiegen gegen einen Zaun und kam erst an der Hauswand zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen (36 u. 35) aus Bünde versuchten noch vor den Beamten wegzulaufen, konnten jedoch vor Ort durch eine schnelle Nacheile festgenommen werden. In der Atemluft der Personen ergaben sich Hinweise auf Alkohol und ebenso über einen Schnelltest ein Hinweis auf Drogenkonsum. Daher entnahm ein Arzt nach Anordnung durch einen Richter eine Blutprobe. Dies geschah, weil in der ersten Einlassung zum Sachverhalt keiner gefahren sein wollte. Aus diesem Grunde stellten die Beamten ebenfalls auf Anordnung das Fahrzeug sicher. Zudem bemerkten die einschreitenden Beamten einen gefälschten Führerschein, der ebenfalls einbehalten wurde. Die beiden müssen sich nun mehreren Strafverfahren verantworten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 24.000.- Euro. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zur gefährlichen Fahrt durch die Innenstadt geben können? Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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